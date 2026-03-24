Безплатни медицински прегледи прави областната болница в Пазарджик

Безплатни профилактични прегледи се провеждат днес в село Черногорово. Те се извършват от лекари от МБАЛ-Пазарджик, като в инициативата участват специалисти от Първо вътрешно отделение, Кардиология, Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, Очно отделение и Спешно отделение.

Прегледите се правят в сградата на читалище „Христо Ботев-1928" и ще продължат до 14:00 часа.

Лекарите, които проверяват здравословното състояние на пациентите са д-р Минко Базитов, д-р Теодора Петканова, д-р Ани Палавеева, д-р Михрибан Пат и д-р Димитър Бакалов, който е организатор и координатор на проекта.

Кампанията „Здраве близо до теб" е съвместна инициатива на МБАЛ – Пазарджик и Община Пазарджик, която вече една година се реализира в различни населени места.

Основната цел на безплатните профилактични прегледи е ранното откриване на различни заболявания, които често протичат без ясно изразени симптоми. По този начин се дава възможност на хората, особено в по-малките населени места, да получат достъп до специализирана медицинска помощ без необходимост от пътуване. Инициативата насърчава и редовната профилактика, както и да се предотвратят усложнения чрез навременна диагностика и насочване към необходимото лечение.