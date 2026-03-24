ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА със закрита контрола заради ремонт

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22530617 www.24chasa.bg

Черен лешояд е отровен в защитена зона до ивайловградско село

Черен лешояд Снимка: Уикипедия

Екип на Българското дружество за защита на птиците установи случай на отравяне на черен лешояд в защитена зона „Бяла река" до ивайловградското село Мандрица. Това съобщиха от природозащитната организация.

Птицата е открита мъртва във водите на река Бяла. При огледа е установено, че на единия крак на лешояда има усукано синтетично влакно, към което е завързан камък. При последващо обследване на района, включително място, където птицата се е хранила, екипът на БДЗП с обучено куче за борба с отровите e открил следи от мъртво животно, неизвестно кристално вещество и множество умрели мухи – индикации за използване на отрова.

Само дни по-рано подобен случай в Гърция отне живота на девет черни лешояда, припомнят от организацията.

Последният случай на мъртва птица от защитен вид в Хасковска област беше на 26 февруари, когато в землището на село Малко Попово, община Маджарово, бе намерен белоглав лешояд. Трупът на птицата беше изпратен за аутопсия в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)