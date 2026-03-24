41-годишен от Монтана отглеждал марихуана в апартамента си

Разкриха мини наркооранжерия, изградена в апартамент в Монтана, съобщиха от полицията.

На 23 март при спецакция, след получена информация, са направили претърсване в ателие, обитавано от 41-годишен мъж.

Установено е обособено пространство, оборудвано с лампи и нагреватели с цел създаване на условия за отглеждане на растения.

От малката наркооранжерията са иззети 2 растения от рода на конопа с височина 100 см и 75 см, 4 осветителни тела и торове за подхранване на растенията.

По случая се води разследване.