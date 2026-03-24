ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Откриха два трупа в Ардино, задушил ги газ от печка

Ненко Станев

Полицаи разбили входната врата, за до проникнат в жилището, където са открити двата трупа. Снимка: Архив

Двама мъже са били намерени мъртви в апартамент в Ардино и по случая е започнато разследване. Около 19,30 часа вчера е подаден сигнал за миризма на газ в заключено жилище. Полицейски служители в присъствието на роднина на обитателя разбили входната врата. Мъртви в апартамента са били намерени 60-годишен и 63-годишен. В жилището е била включена газова печка, но не е имало пожар.

Полицаи извели навън живеещите във входа, пожарникари изнесли газовата бутилка навън. Дежурна оперативна група от РУ-Ардино е извършила оглед на мястото на произшествието. Няма следи от насилствена смърт. Телата са транспортирани за аутопсия до Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница.

Полицаи разбили входната врата, за до проникнат в жилището, където са открити двата трупа. Снимка: Архив

