Откриха два трупа в Ардино, задушил ги газ от печка

Двама мъже са били намерени мъртви в апартамент в Ардино и по случая е започнато разследване. Около 19,30 часа вчера е подаден сигнал за миризма на газ в заключено жилище. Полицейски служители в присъствието на роднина на обитателя разбили входната врата. Мъртви в апартамента са били намерени 60-годишен и 63-годишен. В жилището е била включена газова печка, но не е имало пожар.

Полицаи извели навън живеещите във входа, пожарникари изнесли газовата бутилка навън. Дежурна оперативна група от РУ-Ардино е извършила оглед на мястото на произшествието. Няма следи от насилствена смърт. Телата са транспортирани за аутопсия до Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница.