Полицията влиза в 12 пловдивски села през април, вижте графика

Мобилни екипи на полицията ще посетят 12 малки населени места на територията на районните управления в Стамболийски, Карлово, Асеновград и Първо в Пловдив през следващия месец. Жителите ще могат на място да споделят с униформените какво ги притеснява, както и да подават сигнали за престъпления и нарушения.

Графикът, по който служителите от пловдивската дирекция на МВР ще имат изнесени приемни в селата от областта, е следният:

На 7 април, на територията на Първо районно управление в Пловдив - с. Първенец, с. Храбрино и с. Бойково;

На 14 април, на територията на Районното управление в Стамболийски – с. Ново село, с. Триводици и с. Йоаким Груево;

На 21 април, на територията на Районното управление в Карлово - с. Кърнаре, с. Столетово и с. Христо Даново;

На 28 април, на територията на Районното управление в Асеновград - с. Добростан, с. Орешец и с. Горнослав.