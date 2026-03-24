ЦСКА със закрита контрола заради ремонт

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Почина жената, чийто крак бе ампутиран след тежък инцидент край Дулово

Полицейска кола

Жена е починала в Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра след тежък инцидент на железопътните релси в района на гара Руйно, при преминаване на пътническия влак по линията Силистра – Самуил. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По информация на директора на лечебното заведение д-р Васил Славов жената е на 49 години и е от София. Тя е транспортирана в МБАЛ – Силистра тази сутрин в тежко състояние, където се е наложила ампутация на долен крайник над коляното. По-късно е починала, съобщава БТА. 

Инцидентът е станал около 6:30 часа, на около 500–600 м. от спирка Руйно, при преминаването на пътническия влак по линията Силистра – Самуил. Жената е била легнала върху релсите, а машинистът е направил опит да спре, но не е успял, заради краткото разстояние.

Графикът за движение на влаковете в отсечката е нарушен, очакват се закъснения по направлението.

Полицейска кола

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Регионални

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)