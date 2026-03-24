Варненският окръжен съд спря наказателното производство по делото срещу Благомир Коцев

Варненският окръжен съд спря наказателното производство по делото срещу кмета Благомир Коцев. По това дело са повдигнати обвинения срещу още четирима души, сред които двама общински съветници.

Аргументът на съда за спирането на производството е, че съветниците Николай Стефанов и Йордан Кателиев са кандидати за народни представители за 52-рото Народно събрание, предава БТА.

Спирането на производството е до обявяването на резултатите от изборите, които ще се проведат на 19 април. Дотогава всички обвиняеми ще останат със същите мерки за неотклонение, каквито са им наложени в момента.