ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА със закрита контрола заради ремонт

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22531300 www.24chasa.bg

Варненският окръжен съд спря наказателното производство по делото срещу Благомир Коцев

Варненският окръжен съд спря наказателното производство по делото срещу кмета Благомир Коцев. По това дело са повдигнати обвинения срещу още четирима души, сред които двама общински съветници.

Аргументът на съда за спирането на производството е, че съветниците Николай Стефанов и Йордан Кателиев са кандидати за народни представители за 52-рото Народно събрание, предава БТА.

Спирането на производството е до обявяването на резултатите от изборите, които ще се проведат на 19 април. Дотогава всички обвиняеми ще останат със същите мерки за неотклонение, каквито са им наложени в момента.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)