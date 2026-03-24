Смениха и шефката на института по криминалистика, който прави експертизите за "Петрохан"? Тя: Питайте МВР

Директорът на Националния институт по криминалистика старши комисар Кремена Илиева е поредният ръководител в системата на МВР, който е сменен от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, пише сайтът Breaking.bg в понеделник вечерта. Информацията е цитирана и от други агенции.

Потърсена от "24 часа" за коментар, Илиева отказва информация дали е вярно и препраща към пресцентъра на МВР.

"24 часа" попита официално дали Илиева е сменена от поста, преместена ли е на друг и с какви мотиви. Ще публикуваме и отговора на МВР.

На сайта на института като временно преназначена на поста директор все още е посочена Кремена Илиева.

За последно тя се появи публично на 9 февруари, когато МВР и прокуратурата изнасяха информация за разследването по случая "Петрохан".

"При изследванията на оръжията, открити в района на хижата в Петрохан, са установени ДНК единствено и само от намерените тела. По делото на ОП-Враца се извършват съдебно-медицински експертизи на телата от изоставения кемпер, както и редица други следствени действия", посочи тогава старши комисар Кремена Илиева.