ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА със закрита контрола заради ремонт

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22531380 www.24chasa.bg

Шофьор на коктейл от наркотици блъсна пешеходец в Бургас

2620
Линейка СНИМКА: Архив

Шофьор, употребил наркотици, предизвика катастрофа с пешеходец в Бургас. Инцидентът е станал вчера, около 19:30 ч., в ж.к. "Братя Миладинови".

По информация от полицията лекият автомобил, управляван от 38-годишен бургазлия, се движел с несъобразена скорост и блъснал неправилно пресичащия пътно платно за движение 50-годишен пешеходец от старозагорското село Черганово.

От удара мъжът е със счупен прешлен, без опасност за живота, е настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас, съобщава БНТ

Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като втория тест бил положителен за употреба на канабис, амфетамин и метамфетамин.

Взета е кръв за химичен анализ, а 38-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

