Започва удостоверяване на машините за предстоящия вот

Министерството на електронното управление започва удостоверяване на типа машини, които ще се използват за предстоящия вот. За целта на трите институции, определени от изборния кодекс – Министерството на електронното управление, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология, са предоставени от ЦИК 10 машини, съобщават от пресцентъра на ведомството.

Това става след приключилото обществено обсъждане на проекта на актуализирана Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип технически устройства за машинно гласуване с изискванията на изборния кодекс и техническата спецификация. Методиката беше утвърдена от МЕУ, БИС и БИМ.

Актуализираната Методика, приложенията към нея, както и постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация са публикувани на официалната интернет страница на МЕУ.