33-годишен простреля три пъти съседа си в Шумен

Полицаи задържаха 33-годишен мъж от Шумен за причиняване на лека телесна повреда с използване на пневматично оръжие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Около 18:30 ч. вчера неизвестен към момента на инцидента извършител е прострелял 57-годишен мъж в двора на дома му на ул. „Акация" в града. Той е откаран за преглед в шуменската болница. След рентгеново изследване е установено, че в областта на кръста, лявата длан и лявата предмишница има заседнали сачми тип „чашка". Мъжът е настанен за лечение в болницата без опасност за живота, съобщава БТА.

В хода на бързи оперативни действия извършителят – 33-годишен мъж от Шумен, съсед на потърпевшия, е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в града. По случая е образувано досъдебно производство.

В началото на март шуменски полицаи задържаха 33-годишен мъж от Варна за хулиганство на пътя, след като стрелял и с пистолет, а през януари 2025 г. – младеж на 19 години, стрелял с пневматичен пистолет и наранил 28-годишен мъж.