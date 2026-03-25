Electric Purple: Когато иновацията среща емоцията

София – Прага – София

В развитието на всеки глобален бранд идва момент, в който самият продукт вече не е достатъчен. Отвъд иновациите започва да се разгръща друг пласт – значения, изживявания и разкази, в които емоцията от бранда става част от разказа. Глобалното представяне на IQOS ILUMA i в новия цвят Electric Purple в Прага миналата седмица беше именно такъв момент – преминаване от функционалност към културно изживяванечрез концепция, позиционирана на ръба между технология и емоционален език – между научно обоснованата промяна и начина, по който тя намира място в живота на хората.

Electric Purple: цветът като знак за движение на бранда

Electric Purple е нов цвят на IQOS ILUMA i. Но начинът, по който се появява, му придава по-дълбок смисъл.Това не е декоративно решение. Това е символ.

В културната семиотика лилавото е цвят на въображението, интуицията и онази особена територия между реалното и възможното. Именно там IQOS позиционира своя разказ за бъдеще без дим – в прехода между „още не“ и „вече се случва“.

Затова Electric Purple бележи нов етап – момент, в който една идея започва да се превръща в ежедневен избор за милиони.

Днес общността на IQOS надхвърля 35 милиона пълнолетни потребители по света – не просто цифра, а група от хора със собствена естетика и език. Създателите на IQOSот Филип Морис са инвестирали вече над 16 милиарда долара в разработването и научната обосновка на своите бездимни алтернативи, които вече са налични в над 100 пазара и имат над 43 милиона пълнолетни потребители по света.

По време на глобалното представяне на концепцията на IQOS ILUMA i Electric Purple разговаряхме с Алина Игрицкая, глобален директор „Бранд маркетинг за категорията бездимни продукти“ във Филип Морис. Ето какво сподели тя.

Алина Игрицкая: „Истинската промяна идва, когато има синхрон“

(В интервюто са включени и въпроси от други медии.)

- Как Electric Dreams развива идеята за дизайн, иновация и мечти?

- Нашата амбиция е да създадем емблематичен глобален бранд, а това изисква много повече от добър продукт. Иновациите и научно обоснованите бездимни алтернативи са базата, върху която стъпваме, но именно изживяванетона пълнолетните потребители като добавена стойност е това, което променя отношението им и ги ангажира.Затова дизайнът е една страна от цялостното въздействие.

- Как избрахте различните преживявания в концепцията на Electric Dreams?

- Това беше дълъг процес. Търсехме комбинация от неочаквани локации и достъп до преживявания, които самите места могат естествено да предложат. Не искахме фокус върху един регион, а международен обхват – и възможност да достигнем до разнообразна аудитория.

- Как разказването на истории се вписва в ДНК-то на бранда?

- Electric Purple от семиотична гледна точка въплъщава креативност, любопитство и въображение. Това е изтънчен цвят, който сигнализира оригиналност и нови възможности.

В този смисъл, той е символ и за цялото пътуване на IQOS. Бъдещето без дим доскоро изглеждаше като мечта – нещо невъзможно. Днес е реалност за милиони потребители.

Затова създаваме изживявания за тази общност – с мисъл за нея, но и с цел да вдъхновим онези пълнолетни пушачи, които все още не са направили тази крачка към бездимни алтернативи, за които се знае добре, че не са без риск, но са по-добрият избор в сравнение с цигарите.

- Какво е различно в IQOS ILUMA i Electric Purple

- Истинската промяна се случва, когато изживяването като цяло отговаря на очакванията. Когато казвам „като цяло“, имам предвид всичко – ритуал, дизайн, форма, естетика, удовлетвореност. Затова е важно да предлагаме разнообразие – различни цветове, лимитирани серии, възможности за персонализация. Това отговаря на нуждите на съвременния пълнолетен потребител, които отдавна надхвърлят рамките на една продуктова категория. Естетиката и красотата днес са ценност. Те носят удоволствие в ежедневието. И именно този естетически компонент е критично важен – той е реален двигател на промяната. Когато съчетаем всичко това – продукт, изживяване, естетика – инициативи като Electric Dreams ни приближават до нашата визия за бъдеще без дим.

- Каква е ролята на изживяванията в съвременния маркетинг?

- В свят на свръхдигитализация и ускорено навлизане на AI хората са все „по-гладни“ за нови усещания и автентични моменти. Търсенето на нещо ново вече е постоянен процес. Затова за нас във Филип Морис е важно да създаваме най-добрите възможни изживявания. Само така можем да бъдем активна част от съвременната култура. Всеки бранд, който има амбицията да стане емблематичен, трябва да участва в тази култура – иначе остарява много бързо.

- Коя е следващата мечта?

- Останете с нас. Надявам се скоро да можем да я разкрием.