Осмокласничка от Езиковата в Търново е най-добра на олимпиадата по испански език

Осмокласничка от Профилираната езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров" във Велико Търново грабна първо място в страната на Националния кръг на олимпиадата по испански език. Мелда Парнева записа резултат от 91.5 точки. Девойката учи в паралелката "испански език и английски език" и има отличен успех, съобщиха от гимназията.

За своята крехка възраст Мелда е истински полиглот, защото говори цели 5 езика, но обмисля възможността след време да изучава и шести - италиански, защото е пленена от мелодиката му.

"Бях много малка, когато започнах да уча езици и постепенно се посветих и на английски, и на френски", казва с усмивка девойката. Мелда обожава да пътува и заедно със своето семейство е посетила почти всички държави в Европа. Макар да има време до дипломирането си в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров", тя смята, че ще се реализира в областта на хуманитаристиката. Изучаването на чужди езици е сериозен процес, който изисква постоянство и обич, признава лъчезарната осмокласничка. Овладяването им изисква човек да се научи да мисли на съответния език и да го заобича, допълва тя.

През тази учебна година до националния кръг на олимпиадата по испански достигнаха 5-ма ученици от Профилираната езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров". Учители по езика са Венета Ботева, Невена Йорданова и лекторът от Испания Ана – Мария Гонзалес.