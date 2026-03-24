Хванаха двама купувачи на гласове в Пазарджик

Срещу двама мъже от пазарджишкия квартал „Изток" и близкото село Главиница са образувани досъдебни производства за престъпления против избирателните права на гражданите. Лицата са задържани, като в автомобила на едното от тях са открити и наркотични вещества. Това е станало при втората поредна мащабна полицейска акция, която се проведе в пазарджишкия регион. В нея участваха служители от структурите на областната дирекция, на районните управления в Пазарджик, Пещера, Септември, Панагюрище и Велинград, съвместно с допълнителни мобилни екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив. Основна цел на акцията е ефективно противодействие на битовата престъпност, контрол над участниците в движението по пътищата, активна и целенасочена работа по сигнали, свързани с нарушения на изборното законодателство или с престъпления против избирателните права на гражданите. През изминалото денонощие са осъществени проверки на 1718 автомобила, 1769 лица, инспектирани са 22 заложни къщи и офиси за бързи кредити. Разкрити са общо 15 престъпления, като са задържани 8 лица. Съставени са 77 протокола по чл. 65 от Закона за МВР.



Служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" са открили в частен имот в Пазарджик голямо количество дизелово гориво без документи за произход. Съвместно с представители на Агенция „Митници" са иззети в различни разфасовки общо 2230 литра. Във фитнес зала са намерени и иззети 92 кутии с препарати за отслабване, които са със съмнителен произход и състав. В района на село Юндола екипи на РУ-Велинград и жандармерията в Пловдив са засекли микробус идващ от територията на съседна област. В хода на проверката униформените констатирали, че водачът му осъществява нерегламентиран превоз на агнета без необходимите ветеринарно-медицински документи. За случая незабавно е уведомена Областта дирекция „Безопасност на храните" в гр. Пазарджик за отношение.