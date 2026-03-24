4 диви прасета се появиха в най-големия квартал на Кърджали

4 диви прасета се появиха по светло в най-големия кърджалийски квартал "Възрожденци". Това стана ясно от публикации на потребители в социалните мрежи. Очевидецът Сунай Сунай е споделил във фейсбук групата "Област Кърджали" снимка на животните, които преминават покрай панелен блок. Прасетата са снимани в понеделник привечер в района на последните блокове на квартала, които се намират край Арда.

Вероятно дивите животни са слезли от гората и са пресекли реката в търсене на храна в контейнерите за смет, обясниха ловци. Според тях дивите прасета могат да преминат 10, дори и 20 километра, а преминаването на реката също не е проблем за тях. Не е ясно колко време са останали прасетата в района, но според живеещи в близките блокове тази сутрин не е имало следа от животните.