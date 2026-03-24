Оставиха в ареста дилърите, хванати с над 4 кг кокаин и 200 грама марихуана в Пловдив и Крумово

Пловдивският апелативен съд потвърди взетата от окръжните магистрати мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо двамата мъже, арестувани в Пловдив и в близкото село Крумово с големи количества кокаин и марихуана, съобщиха от съда.

Както "24 часа" вече писа, двамата са на 48 г. и са с турско гражданство, единият има и българско. Единият е обвинен, че от 11 до 12 март заедно с още двама души държал над 4 кг кокаин. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от 10 000 до 50 000 лева. Срещу втория мъж е повдигнато обвинение за това, че на 13 март държал 4 буркана марихуана с общо тегло малко над 200 грама. Той е заплашен от между 2 и 8 г. затвор и глоба от 5 до 20 хиляди лв.

Апелативните съдии решиха, че от доказателствата и от подробните показания на свидетел по делото, може да се направи обосновано предположение, че именно двамата мъже са съпричастни към престъпленията, в които са обвинени. Според тях има реална опасност да се укрият или да извършат друго престъпление, ако излязат на свобода. А конспиративността, с която са действали, сочи за висока степен на обществена опасност. Заловеният с марихуана пък е в изпитателен срок на условна присъда за две престъпления, едното от които - за сходно на сегашното.

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.