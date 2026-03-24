И полицията в Чирпан вече с нов началник

Главен инспектор Ангел Ангелов е новият началник на РУ-Чирпан, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. Днес директорът на областната дирекция старши комисар Георги Георгиев го представи пред състава на управлението.

Със заповед на ЗА главен секретар на МВР главен инспектор Ангел Ангелов е преназначен на длъжност началник на РУ-Чирпан. Той е завършил Аграрвия университет в Пловдив и е магистър по специалността „Растениевъдна продукция". Втората му специалност е „Специална педагогика", завършена в същия университет.

Ангелов работи в системата на МВР от 2010 година. През годините е бил на различни полицейски длъжности в РУ-Чирпан. От месец януари 2023 г. до момента е началник на група „Криминална полиция". Многократно е награждаван за постигнати високи резултати.