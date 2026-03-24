И полицията в Чирпан вече с нов началник

Ваньо Стоилов

[email protected]

1548
Главен комисар Ангел Ангелов /вляво/ е новият началник на РУ-Чирпан. Снимка: МВР

Главен инспектор Ангел Ангелов е новият началник на РУ-Чирпан, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. Днес директорът на областната дирекция старши комисар Георги Георгиев го представи пред състава на управлението. 

Със заповед на ЗА главен секретар на МВР главен инспектор Ангел Ангелов е преназначен на длъжност началник на РУ-Чирпан. Той е завършил Аграрвия  университет в Пловдив и е магистър по специалността „Растениевъдна продукция". Втората му специалност е „Специална педагогика", завършена в същия университет.  

Ангелов работи в системата на МВР от  2010 година. През годините е бил на различни полицейски длъжности в РУ-Чирпан. От  месец януари 2023 г. до момента е  началник на група „Криминална полиция". Многократно е награждаван за постигнати високи резултати.

