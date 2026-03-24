ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22531671 www.24chasa.bg

Момче е пребито след скандал в училищен двор в Костинброд

Юмрук СНИМКА: Архив

Момче е било пребито в училищен двор в Костинброд, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

На 23 март жителка на Костинброд потърсила помощ от полицията. Тя обяснила, че непълнолетният ѝ син е бил набит от негов съученик при възникнал конфликт в двора на училището им.

Полицейските служители реагирали незабавно и бързо установили извършителя на деянието. Снети са му сведения в присъствието на родител и инспектор Детска педагогическа стая.

Материалите са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на член 61 от Наказателния кодекс.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

