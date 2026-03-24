Нов началник на полицията в Дупница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов началник има вече полицията в Дупница. Днес директорът на ОДМВР – Кюстендил, ст. комисар Райчо Омерски представи пред служителите на РУ - Дупница гл. инспектор Добромир Добрев, който е назначен да изпълнява функциите на началник на Районното управление.

Досегашният началник на управлението Йордан Зарев е командирован да изпълнява задачи в ГПУ Свиленград, към РДГП Елхово.

Добромир Добрев е дългогодишен служител на МВР, последната заемана от него длъжност е в сектор „Икономическа полиция" в ОДМВР.