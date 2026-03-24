ЦИК въвежда аудиофайлове за незрящи избиратели

Централната избирателна комисия (ЦИК) прие решение за гласуването на избиратели с увредено зрение и проблеми с придвижването.

Тези избиратели имат възможност да гласуват в определена секция на партерен или нисък етаж, или в друга секция по техен избор, когато секцията им по постоянен адрес не е подходяща, обясни заместник-председателят на ЦИК Росица Матева по време на заседанието на комисията.

Новото и различното в това решение е включването на създаването на аудиофайлове с кандидатски листи с цел информираност на незрящите избиратели, информира тя. Ако бъдат създадени аудиофайлове, се предвижда тези табла да бъдат поставени пред секциите, определени за гласуване за хора с увредено зрение, допълни Матева, съобщава БТА.

На тези хора се предоставят QR кодове, с които могат да стигнат до аудиофайловете с кандидатските листи, за да бъдат информирани кои са кандидатите, за които могат да гласуват, допълни тя.

ЦИК прие и решение за определяне на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии извън страната, като заплащането е съобразено с предвидените средства по бюджета на Министерството на външните работи, одобрени с план-сметката за изборите, приета от Министерския съвет.

На днешното заседание на ЦИК беше утвърден и образецът на бюлетината за гласуване извън страната, за да започне отпечатване.

Постъпило е писмо от Министерството на електронното управление, с което изпращат утвърдената методика за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване, съобщи заместник-председателят на ЦИК Емил Войнов. Видно от методиката е, че са възприели предложението на ЦИК за проверка на параметризиращия софтуер, но другото предложение за провеждане на тест за техническа издържливост на принтиращите устройства не е възприето, посочи той.