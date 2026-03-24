Започва записването за базара на художествените занаяти в рамките на „Уикенд туризъм" 2026

На 1 април започва записването за участие в базара за художествени занаяти, който е част от XXI туристическо изложение „Уикенд туризъм". Събитието е организирано от Община Русе и ОП „Русе Арт" в партньорство с Министерството на туризма. Тази година шатрите ще бъдат разположени на пл. „Свобода" в периода от 14 до 16 май. Форумът традиционно привлича занаятчии от цяла България, които представят богатството на българските приложни изкуства. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Всяка година базарът се утвърждава като една от най-атрактивните съпътстващи прояви на изложението, предоставяйки възможност на майстори да демонстрират своите умения пред широка публика. Посетителите имат възможност да се докоснат до ръчно изработени изделия и да усетят духа на традиционните занаяти, които продължават да вдъхновяват и днес.

Желаещите да се включат трябва да подадат заявка за участие, която може да бъде изтеглена от официалната фейсбук страница на изложението, от туристическия сайт на Русе или да бъде заявена по електронна поща на имейли [email protected] и [email protected]. Попълненият и подписан документ е необходимо да се изпрати в периода от 1 до 9 април на имейли [email protected] и [email protected]. Изисква се кандидатите да разполагат със собствена бяла шатра с размери 3 на 3 метра, както и да приложат занаятчийско свидетелство.

Община Русе кани всички майстори и творци да станат част от това значимо събитие, което съчетава традиция, творчество и туризъм и допринася за културния облик на града.