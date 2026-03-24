Над 100 атлети от 6 държави идват в Русе за „Дунав 24 ч. бягане"

На Градския стадион в Русе на 28 и 29 март ще се проведе четвъртото издание на международния ултрамаратон „Дунав 24 ч. бягане". Състезанието се реализира с подкрепата на Община Русе и със съдействието на Спортния лекоатлетически клуб „Дунав" – Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Програмата включва индивидуални дисциплини на 24, 12 и 6 часа, както и междинни класирания на 50 км, 100 км и 100 мили. Предвидена е и щафета от трима състезатели, които ще бягат по 2 часа всеки.

Стартът на основната 24-часова дисциплина ще бъде даден на 28 март /събота/ в 11 часа, като финалът е насрочен за 29 март /неделя/ в 12 часа, съобразно преминаването към лятното часово време.

6-часовият ултрамаратон ще започне също в 11 часа в събота, 12-часовият – в 23 часа, а щафетата ще стартира в неделя в 6 часа сутринта. Официалната церемония по награждаването е планирана за 12:45 – 13:00 часа в неделя.

Досега в надпреварата са записани над 100 състезатели от 6 държави. Сред най-впечатляващите участници е легендарният български ултрамаратонец Руско Кадиев – единственият българин, печелил емблематичния Спартатлон /Атина – Спарта, 246 км/ през 1992 г. Той ще се включи в щафетата заедно с русенските ветерани Иван Грозев /80 г./ и Михаил Терзиев /79 г./, като тримата ще бъдат отличени със специални награди за цялостен принос към спорта.

Допълнителен интерес предизвиква участието на Антон Кадиев, който ще се бори за победата в 24-часовата дисциплина. Очакват се и опити за подобряване на национални рекорди – на 100 мили и 50 км при мъжете и на 100 км при жените.

Технически директор на събитието и през 2026 г. е утвърденият ултрамаратонец Вихрен Иванов – Виро, който със своя опит и международни контакти допринася за привличането на състезатели от цял свят и за популяризирането на Русе като спортна дестинация.

Събитието е признато от Международната ултрарънинг асоциация и носи престижния бронзов етикет, което гарантира, че постигнатите резултати ще бъдат вписани в световната статистика. Участниците ще имат възможност да покриват нормативи за национални, европейски и световни първенства, както и за участие в едни от най-големите международни състезания.

Желаещите ще могат да проследят надпреварата на живо чрез 24-часово излъчване в YouTube.