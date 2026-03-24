Подменят увредени при катастрофи мантинели в Пловдив

Нови съоръжения вече има на "Скобелева майка" и на Коматевския възел

Продължава подмяната на мантинелите на ключови пътни участъци в Пловдив, увредени при пътнотранспортни произшествия, съобщават от общината.

От предприятието „Организация и контрол на транспорта" вече са монтирали нови съоръжения на надлез „Скобелева майка", където са подменени около 184 метра мантинели, както и на Коматевския възел – близо 40 метра.

Предстои обновяването на ограничителни системи на надлез „Родопи" (около 46 метра) и на мостовото съоръжение на ул. „Победа" (около 16 метра).

Мерките се предприемат с цел бързо обезопасяване на участъците след възникналите инциденти и подобряване на условията за движение.