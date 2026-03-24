Артисти от 8 държави с отличия от Форума за оперно изкуство „Красимира Стоянова"

Артисти от осем държави получиха отличия от Форума за оперно изкуство „Красимира Стоянова", организиран от Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" във Велико Търново. Победител в първото издание на международното събитие стана Димитрина Кечеджиева, която е солист на Камерна опера – Благоевград. Тя получи и специалната награда на семейство Ингрид и Веско Воденичаров за най-добро изпълнение на ария от опера на Моцарт, съобщиха от театъра.

35 оперни певци от 17 държави в Европа и Азия пристигнаха във Велико Търново за участие във форума, който носи името на световноизвестното българско сопрано Красимира Стоянова, родена и израснала в старопрестолния град. До последния кръг достигнаха девет от тях. Те представиха таланта си на гала концерта на финалистите заедно с оркестъра на великотърновския театър под диригентството на маестро Георги Патриков.

Второ място беше присъдено на Свилен Денчев, който спечели и специалния приз за индивидуално вокално и артистично развитие на млад оперен изпълнител на меценатите Ингрид и Веско Воденичаров. Отличието за трето място беше връчено на българката, родена в Германия, Вивиен Ивайло Георгиев.

Оперната прима Красимира Стоянова бе председател на международното жури, което в продължение на четири дни оценяваше изпълненията на участниците в три конкурсни кръга. В състава му участваха българският баритон с международна кариера Кирил Манолов, световноизвестният руски бас Максим Кузмин-Караваев, артистичният мениджър Андреа де Амичи от Италия и диригентът Васил Вълчев.

Специалната награда на името на маестра Красимира Стоянова бе поделена между шестима финалисти – Виктория Чику от Молдова, Елизавета Пеганова от Беларус, Цингфанг Хъ от Китай, Натия Бежашвили от Грузия, Тамара Иваниш от Хърватия и Владислав Бирюков от Русия. Представителите на Музикално-артистичен форум „Пловдив" присъдиха две отличия за най-добър български оперен изпълнител – на Жасмина Темелкова и Вивиен Ивайло Георгиев.

Директорът на МДТ „Константин Кисимов" Ганчо Ганчев определи форума като значимо културно събитие с принос не само за Велико Търново, но и за цяла България. Той подчерта, че най-голямото удовлетворение за организаторите и публиката ще бъде денят, в който някой от участниците в конкурса покори световните оперни сцени, поставяйки началото на своя международен успех именно от старопрестолния град. От името на театъра той връчи пет специални награди – покани за участие в главни роли в новото оперно заглавие на МДТ „Така правят всички" от Моцарт, чиято премиера ще бъде през юни. Отличието получиха Натия Бежашвили, Димитрина Кечеджиева, Владислав Бирюков, Тамара Иваниш и Цингфанг Хъ.

Близо 190 оперни певци до 35 години от 30 държави на четири континента кандидатстваха за участие в първото издание на форума. След прецизна селекция до присъствения етап бяха допуснати 47 изпълнители, но заради усложнената международна обстановка във Велико Търново успяха да пристигнат 35.

Събитието се организира от МДТ „Константин Кисимов" в партньорство с Община Велико Търново и с подкрепата на Красимира Стоянова. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез инструмент СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU), Договор № BG-RRP-11.021-0015-С01 „Мета-култура: Велико Търново" за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини".