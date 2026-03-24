Гюров: Гарантирането на честен вот е водещ приоритет на служебното правителство

Министър-председателят Андрей Гюров се срещна с ръководителите на мисии на държавите от Европейския съюз по покана на Кипърското председателство на Съвета на ЕС.

Премиерът ги запозна с работата на служебното правителство за провеждането на предсрочните избори на 19 април, съобщава на фейсбук страницата си ведомството. Андрей Гюров подчерта, че гарантирането на честен и прозрачен вот е водещ приоритет на служебното правителство.

Прилага се политика на „нулева толерантност" към изборни нарушения, така че всеки български гражданин да бъде уверен, че гласът му ще бъде отчетен законосъобразно.

В изказването си премиерът открои и предприетите действия за възстановяване на законността в прокуратурата и ограничаването на практики, свързани с „паралелно правосъдие", с цел утвърждаване на прозрачна и независима съдебна система.

Премиерът отбеляза, че Народното събрание е приело удължения бюджет, а правителството вече работи по рамката за бюджета за 2026 г.

Тема на разговор бяха също събитията в Близкия изток и отражението им върху България.

Правителството трябваше да действа бързо, за да въведе мерки за смекчаване на въздействието от нарастващите световни цени, които се отразяват и на българския пазар, посочи министър-председателят.

В рамките на срещата бяха обсъдени и основните теми от дневния ред на последното заседание на Европейския съвет, както за Близкия изток, така и за Украйна и евентуалния риск от засилен миграционен натиск.

Министър-председателят благодари на посланик Кафкаридис за срещата и потвърди ролята на България като стабилен и надежден партньор в Европа.