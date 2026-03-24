Саби на въстаници от четата на Бачо Киро и поп Харитон показват в музея в Горна Оряховица

Дима Максимова

30 саби, ковани през пролетта на 1876 г.  за Априлското въстание показват в Историческия музей в Горна Оряховица. Сред акцентите в изложбата са сабите на въстаниците от Бяла черква, част от четата на поп Харитон и Бачо Киро, съобщиха от културната институция.

Горна Оряховица ще бъде втората спирка от националната обиколка на изложбата „Ковани за свободата: Саби от Априлското въстание в Първи търновски революционен окръг".

Атрактивната експозиция е реализирана по идея на Музея на Възраждането – Варна, за да се отбележи 150-та годишнина от Априлското въстание. Тя е дело на оръжейния експерт Виолин Калчев, който издаде и едноименна книга. Изложбата бе показана за първи път във Варна, като откриването беше на националния празник 3 март. Горна Оряховица е вторият град, който ще може да види хладното оръжие на априлските въстаници.
Оригиналната изложба включва експонати от фондовете на шест музея: Историческите музеи в Бяла черква и Севлиево, Регионалните музеи във Велико Търново, Габрово и Ловеч, както и Музея на народните художествени занаяти в Троян.
В Исторически музей – Горна Оряховица ще бъдат показани близо 30 саби, ковани през пролетта на 1876 г.  Освен оръжията на въстаниците от Бяла черква, посетителите на изложбата ще могат да видят и наковални и мехове, използвани за изковаването на сабите.
Идеята на експозицията е да се покажат хладни оръжия, изработени от български майстори специално за въстанието. Това са саби и ножове, ковани, понякога, тайно и набързо. Те не притежават финеса и красотата на оръжията, изработени в официални оръжейни работилници. Но пък са скъпо документално свидетелство за ентусиазма и надеждите на българите, пожелали свободата си, коментира консултантът на изложбата д-р Симеон Цветков от РИМ – В. Търново.
Откриването на изложбата е на 30 март от 17:30 часа. Горнооряховчани ще могат да се срещнат и със създателите й. Виолин Калчев и Симеон Цветков ще разкажат повече за оръжията и техните майстори. Сабите на априлци ще останат в Горна Оряховица един месец, след което ще поемат по своя път из страната.

