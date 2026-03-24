335 евро за председател на СИК в чужбина, реши ЦИК

Възнаграждението на председател на секционна избирателна комисия (СИК) извън страната на изборите за народни представители на 19 април ще бъде 335 евро, реши Централната избирателна комисия.

По-рано днес ЦИК прие решение относно определяне на възнагражденията на членовете на СИК извън страната за предстоящите парламентарни избори, предава БТА.

Заместник-председател и секретар на СИК извън страната ще получат по 300 евро, а членовете на СИК – по 260 евро.

На днешното заседание от ЦИК посочиха, че заплащането на членовете на СИК извън страната е съобразено с предвидените средства по бюджета на Министерството на външните работи, одобрени с план-сметката за изборите, приета от Министерския съвет.

