Полицаи: Незадоволителна е видимостта на знаци и маркировка в област Добрич

Състоянието на общинската и републиканска пътна мрежа в област Добрич след зимния сезон и подготовката за предстоящия туристичеси сезон бяха обсъдени на заседание от членовете на Областна комисия по безопасност на движението, в което участва и представител от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата".

От Областната дирекция на МВР в Добрич определят като незадоволителна степента на безопасността и видимостта на знаци и маркировка. Друг проблем е липсата на приети генерални планове за движението за някои от общините, е причина да се възпрепятства предприемането на определени мерки за подобряване безопасността на движението - например ситуирането на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта. Безопасното движение на селскостопанска едрогабаритна техника по пътищата през съответните земеделски кампании е друга задача, която трябва да е постоянна, решиха участниците в заседанието. От държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата" изразиха положително отношение от планираните мероприятия за подобряване безопасността на движението по пътищата и дадоха предписания, свързани главно с поддържане и подобряване на пътната маркировка.

Представителите на общините съобщиха за планираните си дейности – направени и заложени общински пътища или участъци от тях за ремонт, както и подмяна на осветление в района на пешеходни пътеки в населените места, опресняване на хоризонтална маркировка и подмяна и поставяне на вертикална маркировка.Почистване на банкетите и прораснали клони на дърветата за подобряване на видимостта подготвя за пролетните месеци по републиканската пътна мрежа Областното пътно управление в Добрич. Планира се също по график да се опресни хоризонталната и вертикална маркировка по републиканските пътища в областта, каза още представителят на Пътното.