Питат кметове къде ще загробват убити животни при евентуална епидемия от шап

Областният управител на Благоевград Николай Куколев е изискал от кметовете на общини в областта в срок до 25 март 2026 г. да се представи актуална информация за определените терени за загробване на мъртви животни. Това стана ясно на проведено заседание на Областната епизоотична комисия. Поводът за свикването на заседанието от областния управител Николай Куколев е влошената епизоотична обстановка по отношение на болестите шап и шарка при едри и дребни преживни животни в Р Гърция и Р Кипър. В южната ни съседка има огнища на шарка по овцете и козите, а в Кипър - на шап.

Целта на заседанието в Областна администрация Благоевград бе да се набележат допълнителни мерки, свързани с ограничаване на разпространението на заболявания от категория „А". Обсъден бе и начинът на взаимодействие между институциите.

Директорът на ОДБХ- Благоевград д-р Константин Костадинов съобщи, че със заповед на изпълнителния директор на БАБХ се въвеждат строги превантивни мерки. Д-р Костадинов обобщи набелязаните мерки и подчерта, че в област Благоевград временно се преустановява провеждането на пазари, изложби, събори, състезания и всякакви други струпвания на животни до изричната отмяна на мярката.

Сред приетите мерки от Областната епизоотична комисия са задължителна проверка на всички пратки с едри и дребни преживни животни, свине и други възприемчиви на заболявания от категория „А" чифтокопитни животни на бившите ГКПП по българо- гръцката граница на определените за целта оперативни площадки за извършване на официален ветеринарномедицински контрол включително клинични прегледи, а при необходимост и вземане на кръвни проби.

Кметовете на общините, както и лицата, отглеждащи дребни преживни животни, трябва да бъдат информирани за клиниката на болестите от категория А, спазването на мерките за биосигурност в обектите за дребни преживни и задължението им при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар. Трябва да се засили активния и пасивния клиничен надзор за заболявания от категория „А" в животновъдни обекти с възприемчиви животни. Ще се правят проверки за нелегална търговия и придвижване на дребни преживни животни на територията на областта.

Началниците на ГКПП, митническите власти по южната граница и кметовете на общини имат за цел да засилят контрола и да предотвратят навлизането и разпространението на заболяванията на територията на областта.

Обстановката на територията на област Благоевград в момента е спокойна, не е установено наличието на огнища.