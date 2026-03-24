Босът на фабриката за фалшиво евро хванат в Румъния, там била и печатницата

Румънец е бил босът на бандата, хваната вчера и днес с над 1 млн. фалшиви евро. Печатницата му е била там, но близо до границата с България. Той е бил задържан при акция на тамошната полиция. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев на брифинг в ГДБОП.

Преди около месец започна работата по случая, каза Кандев. В резултат на тази дейност колегите от ГДБОП и румънската полиция миналата седмица засичат посещение. Вчера бе решено да се подходи към арести. На място са задържани двама българи, двама румънци и италианец. Открити са на място 1 млн. и 200 хил. евро, а при българина и пресовка кокаин от 1 кг., поясни главният секретар на МВР.

Днес организаторът на канала е хванат в Румъния. Шефът на ГДБОП Мартин Златков посочи, че антимафиотите успели да спрат канала навреме. Фалшивите банкноти били ново производство и засега не са засичани в обращение. Само 2 стигнали до БНБ, посочи Златков. Считам, че това е една много успешна международна операция и успяхме да предотвратим много голяма щета за европейския бюджет.

Тази банкнота от 100 евро е много добро качество, добави зам. шефът на ГДБОП Дарин Костов. Обясни, че двете засечени банкноти най-вероятно това са дадени мостри, обясни той. И също благодари на румънските власти за разбиване на печатницата. Тя е близо до границата с България.

Работи се по всички версии, каза Кандев на въпроса дали фалшивите пари може да са били планирани за купуване на гласове. Чужденците са влизали само 2 пъти - миналата седмица и при задържането им. Единият българин има само една криминална проява от преди 30 години, но е за дрога и е свързана с Румъния. Все още се установява ролята на всеки един от групата, но няма данни за други участници, посочи Кандев.

Имаше 11 претърсвания и изземвания на жилища и обекти, обиски на лица, всички протоколи са внесени в съда, обясни зам. градската прокурорка на София Десислава Петрова.

За акцията, проведена снощи и днес, се разбра от постове във фейсбук на главния секретар на МВР Георги Кандев.