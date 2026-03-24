133 г. от смъртта на Баба Тонка ще бъдат отбелязани в Русе

На 27 март /петък/ ще бъдат отбелязани 133 г. от смъртта на посветилата живота си на родината Тонка Обретенова. В 11 ч. пред паметника на възрожденката на едноименната улица в Русе ще се състои тържествена церемония, организирана от Община Русе по случай паметната годишнина.

В събитието ще се включат Общинският духов оркестър с ръководител маестро Димчо Рубчев и 13-и Младежки гвардейски отряд. Свещеници от Русенската Света митрополия ще отслужат заупокойна молитва.

Слово по повод годишнината ще произнесе кметът Пенчо Милков.

Желаещите организации да поднесат венец следва да се запишат на имейл [email protected] до 26 март.

За времето на церемонията движението на автомобили по бул. „Придунавски" ще бъде преустановено, като се призовават водачите да освободят района от паркирани превозни средства.

Водещ на церемонията ще бъде актьорът от Драматичен театър „Сава Огнянов" Косьо Станев.

Тонка Тихова Обретенова е родена през 1812 г. в село Червен, Русенско. Участва в националноосвободителната борба, като оказва сериозна организационна, морална и финансова помощ на Русенския частен революционен комитет. Нейният дом е сигурно убежище и организационен център на революционните дейци. Тя е съратник и доверено лице на Васил Левски.

В борбата за свобода се включват и нейните деца. Петър и Ангел Обретенови са четници в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Никола Обретенов е централна фигура в Русенския частен революционен комитет, участва в четата на Христо Ботев. Георги Обретенов се включва в четата на Стоил войвода в Старозагорското въстание. Петрана Обретенова ушива знамето на Червеноводската въстаническа чета (1875). Анастасия Обретенова е женена за революционера, писател и публицист Захари Стоянов. В своите "Записки по българските въстания" той разказва за

личността и живота на Баба Тонка и така обезсмъртява името и делото ѝ в народната памет