Гюров: Пакетът срещу покачването на цените ще бъде насочен към всички

Премиерът Андрей Гюров и министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова проведоха среща с представители на Сдружение за модерна търговия. Тя е част от поредица разговори, които правителството провежда във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите.

Премиерът подчерта, че ще бъдат разгледани всички възможни действия в рамките на удължителния бюджет. Андрей Гюров информира, че пакетът ще се състои от секторни мерки, чиято цел е да спрат повишаването на цените по веригата, преди да стигнат стоките до крайните потребители.

Участниците в срещата изразиха мнение, че към момента няма достатъчно основания за поскъпване на храните, като същевременно подчертаха, че ситуацията остава динамична и ще бъде следена отблизо.

Премиерът Гюров посочи, че ситуацията в Близкия изток е поредното предизвикателство след кризите около COVID-19 и войната в Украйна, но на този етап няма място за притеснение сред българските граждани. „Важно е да се действа разумно и балансирано. Подготвяните мерки ще бъдат внимателно таргетирани", увери премиерът Гюров.

От Сдружението за модерна търговия изразиха благодарност към премиера за проведената среща, за бързата реакция и открития диалог с правителството. Стабилността на пазара и подкрепата за гражданите зависят доброто сътрудничество между бизнеса и институциите, подчертаха още от Сдружението.