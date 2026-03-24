Глобиха моторист за демонстрации със силен шум и пушек пред Бачковския манастир

Рокери Снимка: Архив

Чак парчета от задната гума се разхвърчали

20-годишен моторист от Пазарджик, участник в традиционното шествие за Първа пролет до Бачковския манастир, ще трябва да плати глоба от 55 евро за нарушаване на обществения ред и спокойствие. Около 12,50 часа на 22 март т. г. на паркинга пред светата обител той започнал да форсира двигателя на
мотоциклета, превъртал с висока скорост задната гума, при което се вдигнал силен шум пушек и чак парчета от нея се разхвърчали. Това възмутило миряни, отишли в този ден до манастира,  и те подали сигнал. 

Санкцията е по Указа за борба с дребното хулиганство и е наложена от Районния съд в Асеновград. 

