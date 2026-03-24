При спецакция в Самоков откриха тефтер с изписани имена, прякори и различни суми

При специализирана полицейска акция, която се състоя на територията на община Самоков за противодействие на престъпността, са проверени седем заложни къщи, а в нерегламентиран търговски обект е намерен тефтер с изписани имена и прякори, и отразени срещу тях различни цифри и парични суми. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

По случая с открития тефтер е регистрирана преписка във връзка с чл. 167, ал.2 от Наказателния кодекс, според който, ако някой предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция. или да гласува на референдум по определен начин, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от 10 хиляди лв. до 20 хиляди лева.

За притежание на наркотични вещества е задържан 31-годишен криминално проявен местен жител. При извършена проверка у него е открито и иззето пликче с около два грама тревиста маса, реагираща на наркотик. По случая е регистрирана преписка, пише БТА.

В рамките на акцията са проверени 290 моторни превозни средства и 396 души. Съставени са 136 фиша и осем акта по Закона за движение по пътищата. Заснети са 12 нарушения на скоростните режими и са връчени 14 електронни фиша. Инспектирани са 11 търговски обекта, казаха още от Областната дирекция на МВР – София. В акцията са включени служители на Районно управление – Самоков, Областна дирекция на МВР – София, Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. В екипите са участвали и представители на Националната агенция за приходите и Регионалната дирекция по горите.