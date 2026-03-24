Мъж е в тежко състояние след катастрофа между кола и камион на пътя Садово - Пловдив

Катастрофата на пътя Садово - Пловдив Кадър: Фейсбук/I see you КАТ Пловдив

Извадили са го от колата с техника на пожарната, има и още двама ранени

Трима души са ранени, а единият от тях е в тежко състояние след сблъсък между кола и камион в пътния участък между Садово и Пловдив.  Сигналът за е получен към 14.45 ч. Пострадалите са пътували в леката кола.  Единият от тях е изваден с помощта на специализирана техника от пожарната, той е със сериозните травми.

Двамата водачи са изпробвани за алкохол, резултатите са отрицателни. Местопроизшествието е запазено от екипи на РУ – Асеновград. 

Движението край участъка с катастрофата е спряно изцяло и се въвежда временен обходен маршрут в двете посоки - Садово - Катуница - комплекс "Кемера", съобщиха от МВР.

