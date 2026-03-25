Има ли лобизъм въобще и има ли той име у нас?

На 19 март 2026 г. Народното събрание прие първия в българската история закон, който се опитва да регулира представителството на интереси – дейност, по-позната в публичното пространство като лобизъм. Още една стъпка – не в посока на реална промяна, а в изпълнение на европейския натиск и най-вече в преследване на онези над 400 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

И все пак – голямата крачка беше направена. След над две десетилетия на отричане България най-сетне призна съществуването на лобизъм. Досега упорито отказвахме да поставим ясна рамка на дейност, която често се описваше не като сива, а направо като престъпна зона. Това, което депутатите у нас обаче не провидяха, е очевидното: има огромна разлика между легитимното застъпничество и нерегламентираното влияние. Между „сивите кардинали“ и професионалните лобисти. И понеже гледат на тази реалност със широко затворени очи, създадоха още един закон, който освен административна тежест за институциите едва ли ще произведе нещо друго.

Не е ясно защо редица представители на НПО сектора се притесниха от приетите текстове и ги възприеха като ограничаващи. По-задълбоченият прочит показва нещо още по-проблемно – не толкова ограничение, колкото безсмислие.

Законното представителство и до днес се осъществяваше от браншови организации и адвокати. И двете групи са извадени от обхвата на закона. Съвсем логично – както е и в световната практика – извън него остават и медиите, чиято роля е да коментират, критикуват и защитават обществения интерес. Всички останали обаче са поставени в ситуация да вписват „доброволно“ своите кампании и инициативи и да подлежат на санкции и контрол – но само ако вече са се самоопределили като лобисти.

Законът въвежда твърде широка дефиниция за „представителство на интереси“. А както често се случва в обществения живот – когато всичко попада в обхвата, на практика нищо не остава ясно разграничено.

Парадоксално, търсенето на прозрачност може да доведе до ограничаване на участието. Институциите, обхванати от закона, тепърва ще разписват правилата за неговото прилагане. Въпросът е дали те ще доведат до повече светлина, или до ограничаване на работата на независимите експерти и малките организации – за сметка на адвокатите, синдикатите и браншовите структури като единствени легитимни представители на интереси.

Ако целта е реална прозрачност, следващата стъпка трябва да бъде ясна: гаранции, че законът няма да се използва като бариера пред изслушването на заинтересованите страни. Много по-вероятният сценарий обаче е друг – да се създаде регистър на лобистите, в който няма да има нито един вписан.

Защото големият проблем на демокрацията на XXI век не е, че ражда тирания, а че стимулира популистка посредственост.