Вече стана модерно да се бори корупцията. Президентът говори срещу олигархията, нови и стари политически проекти също заявяват, че са срещу корупцията, но тази корупция така и не се назовава.
Разликата е в действията.
През последните години ние не просто говорихме, а посочвахме конкретни случаи, конкретни зависимости и конкретни имена. Влизахме в пряк сблъсък с модела, който източва държавата, и показахме, че България не е бедна страна, а безобразно крадена. Застанахме на първа линия и поехме риска.
Знаем, че това има цена. Видяхме я - в натиска, в арестите, в обвиненията срещу наши кметове и наши представители, които са подгонени от прокуратурата, които седяха месеци в арестите без присъда, в хилядите жълти статии, които валят по наш адрес. Опитаха се да ни сплашат и да ни пречупят. Но показахме, че не ни е страх и че не се огъваме. И именно това е разликата.
Докато други говорят за корупцията, ние се борим с нея - с действия, с ясна позиция и с готовност да понесем цената. Защото нищо няма да се промени, докато не сложим край на корупцията и безобразията - не с думи, а с ясен протокол и реални действия.
Каква е разликата между ПП, които борим корупцията, и Радев, който само говори за олигархия, без да я назовава с имена?
Той говори, но нищо не прави.
- Къде беше Радев по време на протестите срещу Сарафов? Защо не се отзова на нашата покана и не дойде пред Съдебната палата, за да поиска оттеглянето на незаконно узурпиралия кабинета на главния прокурор Борислав Сарафов?
- Къде беше Радев, когато спряхме бюджета на мафията? Радев мълчаливо гледаше протеста от прозорците на Президентството.
- Къде беше Радев, когато младите лекари излязоха на протести, за да поискат достойно заплащане и да останат в България? Защо не направи поне обръщение по въпроса, а пак ги наблюдаваше иззад пердетата на Президентството?
- Къде беше Радев, когато незаконно арестуваха кметовете на „Продължаваме промяната", а хората излязоха на площадите в тяхна защита? Не чухме дума от него за политическите затворници.
- Защо Радев не направи нищо, за да махне шефовете на служби, които ясно показаха зависимостите си от Борисов и Пеевски? Защо не махна назначените от него шефове на ДАНС Деньо Денев и главния секретар на МВР Мирослав Рашков?
- Защо през 2024 г. Радев назначи за премиер свързания с ГЕРБ Димитър Главчев вместо Андрей Гюров? Трябваше президент да стане Илияна Йотова, за да назначи Гюров.
- Защо Радев иска да бръкне в джоба си и да плати по 150 евро на частната корпорация на Борда за реконструкция за Газа? Ако това остане неговата позиция, нека Радев да извади този 1 милиард от джоба на дарителите си, а не от джоба на данъкоплатците.
- Защо правителството на Радев ни атакува, когато спряхме кражбите от бюджета и отпуснахме пари за заплати и пенсии в разгара на най-голямата криза през 2022 г.?
- Защо правителството на Радев сключи договора с БОТАШ, който натовари сметки за ток и парно на всеки български пенсионер с 75 евро?