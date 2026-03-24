Вече стана модерно да се бори корупцията. Президентът говори срещу олигархията, нови и стари политически проекти също заявяват, че са срещу корупцията, но тази корупция така и не се назовава.

Разликата е в действията.

През последните години ние не просто говорихме, а посочвахме конкретни случаи, конкретни зависимости и конкретни имена. Влизахме в пряк сблъсък с модела, който източва държавата, и показахме, че България не е бедна страна, а безобразно крадена. Застанахме на първа линия и поехме риска.

Знаем, че това има цена. Видяхме я - в натиска, в арестите, в обвиненията срещу наши кметове и наши представители, които са подгонени от прокуратурата, които седяха месеци в арестите без присъда, в хилядите жълти статии, които валят по наш адрес. Опитаха се да ни сплашат и да ни пречупят. Но показахме, че не ни е страх и че не се огъваме. И именно това е разликата.

Докато други говорят за корупцията, ние се борим с нея - с действия, с ясна позиция и с готовност да понесем цената. Защото нищо няма да се промени, докато не сложим край на корупцията и безобразията - не с думи, а с ясен протокол и реални действия.

Каква е разликата между ПП, които борим корупцията, и Радев, който само говори за олигархия, без да я назовава с имена?

Той говори, но нищо не прави.