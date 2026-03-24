МВР сменя и някои от началниците на районните полицейски управления

Смяна в някои от началниците на районните полицейски управления, след като наскоро бяха сменени 23 от общо 28-те областни директори, главният секретар на МВР, директорите на националната полиция, на ГДБОП, на жандармерията, на баретите.

Във вторник главен инспектор Добромир Добрев оглави Районното управление в Дупница. Той бе представен като дългогодишен служител на системата на МВР, като последно е заемал длъжност в сектор "Икономическа полиция" към ОДМВР – Кюстендил.

Досегашният ръководител на РУ – Дупница е командирован за изпълнение на задачи на километри от Дупница - в ГПУ Свиленград към РДГП – Елхово, разказват от МВР.

Даниел Колев стана шеф на РПУ-то в Асеновград, а в Първомай начело е Георги Георгиев. Управлението в Труд вече ще оглавява Красимир Антонов, а в Карлово - Георги Гатевки.

Сменени са и шефовете на районни управления на територията на самия Пловдив. Първо районно управление вече се оглавява от Асен Солаков, главен инспектор Николай Кирков поема временно ръководството на Пето районно управление, след като досегашният началник Васил Саватинов излиза в болничен. Освободеното място на Кирков в Шесто районно управление заема Любомир Начев, който досега беше зам.-началник и ръководител на сектор „Криминална полиция".

Сменен е и шефът на управлението в Казанлък. Там директорът на ОДМВР-Стара Загора Георги Георгиев представи Димитър Яръков за нов началник на РПУ-то. Представен е като работил в системата на МВР от 1992 г. и като завършил Бургаския свободен университет.

Сменен е и началникът на РПУ-то в Чирпан. Там отива Ангел Ангелов. Той е представен като завършил Аграрен университет в Пловдив, магистър по специалност „Растениевъдна продукция", както и втора специалност „Специална педагогика" в същия университет, пише в. "Сега".

Главен инспектор Стамен Мавродиев пък поема ръководството на Районно управление (РУ)-Момчилград. Той е временно преназначен за началник на полицейското управление със заповед на министъра на вътрешните работи.

Със заповед на вътрешния министър е сменен и началник на сектор „Пътна полиция" в ОД на МВР-Кърджали, като временно поста Раева главен инспектор Юджел Есен. Новият началник беше представен пред състава на сектора от заместник-директора на ОД на МВР комисар Стефан Караиванов.

Сменени се оказаха и тримата заместник-директори на СДВР. Освободени от постовете са старши комисар Лъчезар Колев, старши комисар Мирослав Данаилов и старши комисар Добромир Брешков. На тяхно място са назначени старши комисар Николай Пелтеков, старши комисар Кристиян Тонев и Емилиян Петков. Тримата нови и досега са работили в системата на вътрешното ведомство. Тонев е бил началник на 4 РПУ, Пелтеков - началник сектор "Престъпления, свързани с МПС", Петков - зам.-началник на сектор "Специализирани полицейски сили".