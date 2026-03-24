Дни на отворените врати в детските градини на Русе за трета поредна година

За трета поредна година Община Русе организира Дни на отворените врати в детските градини на територията на общината. Кампанията е насочена към родителите на деца, на които предстои постъпване в първа група, като им предоставя възможност да се запознаят отблизо с условията, средата и екипите в образователните институции.

В рамките на инициативата всяка детска градина ще посреща посетители в предварително определени от директора дни, съобразени с вътрешната организация на работа. Родителите ще могат да разгледат базата, да се запознаят с дневния режим, както и да усетят атмосферата, в която ще растат и се развиват техните деца.

Предвидени са срещи с директорите и педагогическите специалисти, по време на които ще бъде предоставена подробна информация относно процеса на кандидатстване и последващото записване. Посетителите ще имат възможност да зададат своите въпроси и да получат насоки, свързани с адаптацията на децата в новата среда.

Събитието цели да улесни избора на родителите и да изгради доверие чрез открит диалог и прозрачност в работата на детските заведения.

Графика за провеждане на инициативата по образователни институции можете да видите тук.