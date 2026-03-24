Обвиниха мъж, заканил се с нож на жена си

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 67-годишен мъж, заканил се с убийство с нож на жена.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 20.03.2026 г. кв. „Суходол" в гр. София, обвиняемият С.Б. се е заканил с убийство на съпругата си, като държал нож в ръка и й казал: „Ще те убия" пред децата им. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 144, ал. 3, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" .

С постановление на дежурен прокурор С.Б. е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващият прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража". Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил на С.Б. най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.