Трима са задържани за кражба на злато от заложна къща в Разград

Криминалисти задържаха трима души от Берковица за кражба на злато от заложна къща в Разград, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Тримата – двама мъже и жена, са установени като съпричастни към деянието след бързи оперативно-издирвателни действия, предприети на 23 и 24 март, непосредствено след подаването на сигнала. По първоначални данни липсата на златните накити е установена около 18:00 часа вчера. Управителят на търговския обект е съобщил, че са откраднати златна дамска гривна с тегло 4,75 грама и златен ланец с тегло 14,38 грама, на обща стойност над 2000 евро.

В хода на образуваното досъдебно производство са установени извършителите. Те са мъже на 68 и на 20 години, и 20-годишна жена. По данни на полицията групата се придвижвала с автомобил „Мерцедес С220“ и извършвала кражби в различни населени места, съобщава БТА.

Със съдействието на Главна дирекция „Национална полиция“ и други областни дирекции на МВР заподозрените са установени и задържани на територията на Бургас. У тях са открити откраднатите вещи от заложната къща в Разград, както и предмети от друга кражба, извършена в Несебър. От полицията уточняват, че 68-годишният мъж има над 40 криминалистични регистрации за кражби и джебчийство.

След привеждането на тримата в Областната дирекция на МВР в Разград предстои да им бъдат повдигнати обвинения за извършената кражба.

В област Разград през миналата година са разкрити общо 949 престъпления.