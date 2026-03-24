Осъдиха мъж обадил се три пъти за 30 минути на тел. 112 с лъжливи сигнали.

Районен съд Дупница наложи наказание „Пробация" за срок от 1 година, по отношение на обвиняем за три неверни повиквания на Единния европейски номер за спешни повиквания 112. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура и защитата.

Обвиняемият К. Й., на 36 г., от Община Бобов дол, се признава за виновен. За времето от 18:01 часа до 18:33 часа на 06.01.2025 г., от личен мобилен телефон се е обадил три пъти на тел. 112, като е подал неверни повиквания. В 18:01 часа е подал сигнал: „...Има там, че едно момиче ме притеснява, чупи прозорци, Й... /се казвам/, не ми е никаква приятелка, чупи задните прозорци, /кое е това момиче/ И..., никаква не ми е". След това, в 18:21 часа е подал друг сигнал: „...Еми в село ... се продават абсолютни ... някакви субстанции, субстанции се продават, ../кой продава субстанции/ ами С...Като дойдат на място им кажете и за С...". И накрая, в 18:33 часа е подал друг сигнал: „...Да, да, Да. И вашия приятел си прави, каквото иска,..., ааа С..., /той ли ви чупи прозореца/, Да, ...". След извършена проверка от полицейски служители при РУ Бобов дол е установено, че подадените повиквания са неверни.

Обвиняемият ще изтърпи наказание „Пробация", както следва: 1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес" с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него лице два пъти седмично за срок от 1 година. 2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 1 година.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.