Почина тежко раненият в катастрофата между Садово и Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Починал е тежко раненият в сблъсъка между тир и БМВ на пътя Садово - Пловдив. Както "24 часа" вече писа, наложило се той да бъде изваден от колата с техника на пожарната.

Лекият и тежкотоварният автомобил са се ударили странично около 14,45 часа днес. Ранени са и други двама пътници в БМВ-то.

Причините за инцидента се изясняват.

Движението край участъка с катастрофата е спряно изцяло и е въведен временен обходен маршрут в двете посоки - Садово - Катуница - комплекс "Кемера".