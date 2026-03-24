Оставиха в ареста рецидивист, хванат два пъти за ден с наркотици - на улицата и в полицията

Мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на 49- годишен кюстендилец, обвиняем за държане на коноп / марихуана /, определи Районен съд Кюстендил. Съдът уважи искането на Районна прокуратура Кюстендил.

З. Ф. е привлечен като обвиняем, че на 21 март 2026 г., в гр. Кюстендил, е държал коноп / марихуана /. Около 15, 30 ч. на ул. „Раковска", е държал коноп с бруто тегло 0.005 кг. По-късно, около 19, 35 ч. в сградата на ОД МВР Кюстендил, е държал наркотика с бруто тегло 0.006 кг.

Обвиняемият е осъждан множество пъти, като последното наказание е изтърпяно на 25.12.2015 г. Съдът отчита наличие на реална опасност обвиняемия да извърши ново престъпление. Довод на съда в тази насока са установените факти, че на 21.03.2026 г. в гр. Кюстендил, на ул. „Раковска" е държал без надлежно разрешително наркотично вещество коноп- марихуана. Извършен е обиск и изземване, след което е освободен. На същата дата, в по-късен час, отново е установено, че държи в себе си наркотично вещество коноп- марихуана, което е иззето по съответния ред. Макар и малко като количество наркотичното вещество, двете деяния включени в състава на продължаваното престъпление, са извършени през изключително кратък период от време – няколко часа, като второто е извършено след започване на производството по първото. Посоченото съпоставено с данните за съдимост на обвиняемия, обуславят извод на съда, че е налице реална опасност да извърши друго престъпление от вида на посоченото, пише в мотивите на съдия Чавдар Тодоров.

Определението на Районен съд Кюстендил може да се обжалва пред Окръжен съд Кюстендил.