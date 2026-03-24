Арестуван от село до Пловдив, разбил прозореца на патрулка при бягство: Няма да има следващ път, ще слушам

Жена му излъгала, че я изнасилил, за да може да заживее с любовника си, и затова полицаите го закопчали

Година и 4 месеца пробация договори 31-годишният Георги Ангелов от пловдивското село Йоаким Груево, след като призна, че е опитал да избяга от арест. Мъжът е бил задържан, но започнал да буйства в патрулката, като дори успял да счупи едно от стъклата ѝ.

"Няма да има следващ път, ще слушам", обеща пред съдия Светослав Узунов Георги. Той трябва да плати и 636,10 евро разноски за направените в хода на делото съдебномедицинска и психиатрична експертизи. Първата била назначена защото имало данни, че полицай е пострадал заради действията на Ангелов, а втората - защото казвал, че чува гласове. Мъжът обаче се оказал просто дрогиран.

31-годишният Георги имал 5 деца. Те обаче са му отнети и сега 4 от тях са настанени в дом в град Роман, а последното - в приемно семейство в Пловдив. Бащата и майката са разделени, макар все още да не са разведени.

"Съпругата ми не е при мен, тя отказва да поеме ангажимент за тях. Сега е проститутка в Стара Загора. Аз искам да си ги взема и да се грижа за тях, пуснал съм заявление за реинтеграция", каза Георги Ангелов в съдебната зала. След като сключи споразумение с прокуратурата, което Районният съд в Пловдив одобри, мъжът обясни, че именно жена му била причината за ареста, от който се опитал да избяга.

Тя отишла да работи в Гърция, а щом се върнала, той ѝ предложил отново да заживеят заедно. "Тя се съгласи, но ако намеря квартира. Взех заем и наех голяма двуетажна къща", разказа Георги. Съпругата му обаче не искала да бъде с него и по думите на Ангелов любовникът ѝ я инструктирал да излъже, че той я изнасилил. "Скъса си дрехите и се обади в полицията, за да ме арестуват, а тя да има време да си събере нещата и да си тръгне. После обаче бързо стана ясно, че не е истина. Даже този, дето я преглеждаше, го каза веднага. И 3 дни по-късно си замина", обясни още осъденият мъж.

По време на извършване на престъплението Георги бил дрогиран. "Жена ми ми донесе кристали от Гърция. Не бях пробвал, тя ми каза, че като ги взема, ще мога да пия много", каза той. Това била причината да чува гласове. Оценява обаче и употребата на наркотици като грешка. Ангелов си тръгна усмихнат от съда и посочи, че сега единствено го интересува да си вземе децата.