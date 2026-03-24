Митко Павлов: Всичко стана подкаст и инфлуенсъри, батко (подкаст)

„По едно време всичко живо пееше и танцуваше по телевизията. Сега всичко е подкаст, батко, и неща с инфлуенсъри."

И това е само първото изречение, с което Митко Павлов влиза в „Неперфектните с Мила" - и вече знаеш, че разговорът няма да е удобен. Няма да е и мил. Ще е точен.

Оттам нататък той прави това, което малко хора могат - говори така, че да ти е смешно, докато всъщност те жегва. За инфлуенсърите, които всички гледаме, без да е ясно защо. За желанието да бъдеш видян на всяка цена. За това как се живее в свят, в който всеки има мнение, и го излъчва.

Но най-интересното не е темата. А човекът зад нея. Митко е едновременно безпощаден към позата и подозрително честен към себе си. Признава, че му омръзва, че се налага, че понякога се обижда от дребни неща - и го казва така, сякаш няма нищо по-нормално.

Това не е разговор, в който ще чуеш „правилните" неща. Това е разговор, който звучи като живота - малко крив, малко рязък, много истински. И точно затова не ти се иска да спираш да слушаш.

Митко Павлов: По улиците всички сме невидими (подкаст)

