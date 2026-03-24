Реклами с лица от листите смутиха СЕМ, ЦИК не вижда проблем (Обзор)

Ако постъпи официална жалба, комисията ще се произнесе

Преди години замразиха сериал с Ламбо, докато беше кандидат

Владимир Николов обяви, че рекламите с него ще бъдат свалени по време на кампания

3-ма от кандидатите за народни представители за вота през април са лица в търговски реклами, които продължават да се излъчват след старта на кампанията. Шампионката по карате Ивет Горанова показва болкоуспокояващ крем, волейболният ас Владимир Николов - пробиотик, а атлетът Йордан Йовчев - хранителна добавка. Ивет Горанова Снимка: 24 часа архив Владимир Николова Снимка: 24 часа архив

Социалните мрежи реагираха, но законодателният вакуум в Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията оставя това без санкции, засега.

Централната избирателна комисия чака официална жалба, по която да се произнесе. Неофициално членове на ЦИК обаче не виждат конфликт, стига да няма конкретна агитация за дадена формация или кандидат, а и рекламите били заснети и се излъчват отдавна.

“Участието на някои кандидати за народни представители и като водещи на предавания или като персонажи в търговски съобщения нарушава принципите на равнопоставеност и неутралност при отразяването на кампанията”, гласи обаче позиция на Съвета за електронни медии.

Но СЕМ само предупреждава, не е орган, който може да санкционира според изборното законодателство. В него липсва категорична забрана кандидати да участват в търговски реклами или да са водещи. Така трактовката остава в полето на моралните и етичните норми и в ръцете на рекламодателите, и медиите, които ги излъчват. През фейсбук директорът на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев призова за “незабавни мерки и санкции”.

Във вторник следобед Владимир Николов обяви пред "Медиапул", че всички реклами с него ще бъдат спрени по време на предизборната кампания. Реално неговото видео бе и единственото, което може да доведе до объркване - в него той акцентира на число, което е различно от номера, с който формацията му се явява на вота.

Дебатът в България се води повече от десетилетие. През 2011 г. bTV бе подложена на обществен натиск да спре сериала “Стъклен дом”, защото един от основните актьори в него - Стефан Данаилов, бе кандидат за вицепрезидент. Телевизията бе програмирала излъчването на епизодите още преди Ламбо да се кандидатира в двойка с Ивайло Калфин. Седмица преди старта на кампанията обаче той сам обяви, че епизодите спират и ще се завъртят в понеделника след балотажа.

Две години по-късно Ламбо отново бе в кампания, този път за народен представител. Тогава bTV свали всички трейлъри и материали на сериала “Фамилията”, които бяха с Мастера. Не спря самия сериал, но свали рекламната кампания с Данаилов до края на вота.

По същото време в ефир обаче бе “Седем часа разлика”, а Калин Сърменов в ролята на Милото водеше две листи за депутати. А в “Денсинг старс” се вихреха двама кандидат-депутати - Капка Георгиева и боксьорът Детелин Далаклиев. Но и двамата отпаднаха от шоуто точно преди да тръгне агитацията за вота.

Периодично СЕМ отправя препоръки участниците в политически кампании да се появяват в ефир само в платените изборни материали. Във Франция и Германия е правило да не се излъчват филми и предавания с такива, важи и в някои амеркански щати. Появата на кандидат във филм или шоу може да бъде оспорено като неправомерно предимство, ако на другите не е осигурен аналогичен достъп, гласи немският закон.