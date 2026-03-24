Туристи: Разрушават основите на пясъчните пирамиди в Мелник

Туристи алармират в социалните мрежи за разрушаване на основите на пясъчните пирамиди в Мелник, които са защитени от закона като природен феномен. На мястото са заснети багер, който копае, и камион за извозване на земна маса.

Според кмета на града Сашо Филипов, новият собственик на стадиона в Мелник е почиствал затлачени от кал канавки.

През почивните дни, по време на разходка край Мелник, над прочутата Кордопулова къща, туристи се натъкнали на изкопни работи в основата на пясъчните пирамиди.

Възмутени от посегателствата върху природния феномен, те разпространиха в социалните мрежи снимки, на които се вижда частично разрушаване от багер, който работел на място.

Спешна проверка разпоредиха община Сандански и РИОСВ- Благоевград, които днес са на място.

Кметът на Мелник Сашо Филипов беше категоричен, че всичко е законно и съгласувано с институциите, като обясни, че новият собственик на стадиона почиствал запушените канавки по черния път.

"Това са канавки, отводнителни, които са от векове. И тая година, покрай силният валеж, който имаше, масата се свлече и стадиона взе да се пълни к пясък и кал, и човекът само направи почистване на канавките с разрешение от общината, от Министерството на културата. Човекът е вложил 1 милион лева. Аз бях там през цялото време като копаеха", обясни градоначалникът пред БНР.

Очаква се институциите към екоминистерството да се произнесат има ли недопустимо разрушаване на целостта на пясъчните пирамиди в Мелник.