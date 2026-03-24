Вижте какво решава служебният кабинет в сряда

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 25 март, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Държавна агенция „Технически операции" за 2026 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на правосъдието за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на правосъдието

3. Проект на Решение за изплащане на обезщетенията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата „Иларева и други срещу България" (жалба № 24729/17) и „Илиев срещу България" (жалба № 32908/21).

Внася: заместник министър-председателят и министър на правосъдието

4. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 10 март 2026 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Внася: министърът на финансите

5. Проект на Решение за одобряване на Искане за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 13 март 2026 г. за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Внася: министърът на финансите

6. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

7. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

8. Проект на Решение за приемане на Доклад относно образуваните от Европейската комисия срещу Република България процедури по чл. 260, параграф 2, ал. 1 и по чл. 260, параграф 3, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз на етап мотивирано становище и съдебна фаза към 28 февруари 2026 г.

Внася: министърът на външните работи

9. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси", проведено на 17 март 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на външните работи

10. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от неформалната видео-конференция на министрите с ресор жилищна политика, проведена на 3 февруари 2026 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участие в заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Заетост и социална политика"), 9 март 2026 г., Брюксел.

Внася: министърът на труда и социалната политика

12. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното видеоконферентно заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (част „Научни изследвания"), 31 март 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

13. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 30 март 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на земеделието и храните

14. Проект на Решение за определяне на експлоатиращ ядрена инсталация в Република България по смисъла на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и на вида на финансовата гаранция, покриваща отговорността на експлоатиращия за ядрена вреда.

Внася: министърът на енергетиката

15. Проект на Решение за предоставяне на дерогация от член 3ж, параграф 1, член 3и, параграфи 1 и 2 и член 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Внася: министърът на енергетиката

16. Проект на Решение за одобряване на доплащане на помощ на кандидатите по „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България", приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения

на Министерския съвет № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 от 2022 г. и № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 от 2023 г., № 297, 554 и 890 от 2024 г. и № 115 и 201 от 2025 г., съгласно Списък № 32 и проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на туризма за 2026 г.

Внася: министърът на туризма