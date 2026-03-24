Николай Найденов ще провери възлагането на дейности по пътна помощ по републиканската мрежа

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов е поел ангажимент за проверка по възлагането на дейности по пътна помощ по републиканската мрежа, стана известно от прессъобщение на Министерството.

Николай Найденов се срещна днес с Енчо Андонов – представител на бранша „пътна помощ" и организатор на проведения също днес протест, съобщиха от министерството. Андонов запозна министъра с проблемите в работата на бранша, свързани с възлагането на дейности по пътна помощ по републиканската пътна мрежа.

Министър Найденов пое ангажимент за извършване на проверка и осигуряване на пълна прозрачност в рамките на нормативните разпоредби, информират от ведомството.

По-рано днес служители в сектор „Пътна помощ" протестираха срещу Агенция „Пътна инфраструктура". Те се събраха на бул. „Цариградско шосе" при разклона за село Герман. Повод за недоволството е разследване на фондация „Антикорупционен фонд" – „Безпътна помощ", което съдържа данни за източване на средства от държавния бюджет чрез дейности, свързани с пътна помощ, каза пред журналисти организаторът на протеста Андонов.